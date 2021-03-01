Розробники Call of Duty: Warzone планують ядерний вибух у Верданську

Авторитетні інсайдери стверджують, що розробники Warzone планують "підірвати" мапу Verdansk на честь річниці виходу гри. Детальніше про цю подію та можливу нову мапу для Warzone – у матеріалі.

2 сезон Call of Duty: Warzone та Black Ops Cold War, що розпочався 25 лютого, може стати останнім, коли баталії королівської битви розгортатимуться у межах старого-доброго Верданська.

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2 спільний сезон популярних шутерів стартував лише кілька днів тому, але вже з'явились чутки від інсайдерів про те, що добре знайома всім шанувальникам королівської битви від Activision, карта Верданськ – яка була в грі з моменту її релізу – буде "підірвана" в кінці сезону. Внутрішній ігровий лічильник поточного бойового пропуску передбачає, що наступний, 3-й сезон Warzone розпочнеться 22 квітня, і матеріал від порталу VGC стверджує що в цей день у грі з'явиться нова карта більш дотична до стилістики гри Black Ops Cold War.

Перехід від карти Warzone з темою Modern Warfare до карти, що стосувалася б Black Ops Cold War спочатку планувався ближче до релізу останньої гри в листопаді минулого року, але, як повідомляється, затримався через кілька факторів.

Відкрита пускова шахта ядерної боєголовки у Warzone / зображення callofduty.com

Чутки про ядерний вибух у Верданську з'являлися ще раніше, навіть до Cold War, проте згодом у тизері 5 сезону Call of Duty: Warzone було показано, як ядерна зброя потрапила на стадіон Верданська, який згодом просто відкрили як нову територію для дослідження, а масштабного знищення карти, на яке всі очікували так і не відбулось. Схоже, ми нарешті отримаємо "великий вибух" наприкінці квітня, коли закінчиться 2-й сезон Call of Duty: Warzone.

Нумерація сезонів Call of Duty: Warzone розпочалась заново, коли Black Ops Cold War і Warzone об'єднали у грудні минулого року.

На додачу до цих чуток у 2 сезоні Верданськ отримав кілька оновлень, які значною мірою свідчать про те, що карту ось-ось переповнять зомбі. Зараз перебування живих мерців на карті локалізовано в одному вантажному кораблі в південно-східному куті карти.

Рештки крейсера "Vodianoy" у Warzone / зображення callofduty.com

Існують також нові комп'ютерні термінали, знайдені в чотирьох підземних силосах для ядерних ракет, що мають індикатор прогресу, який застиг на відмітці у п'ять відсотків. Найпопулярніша поточна теорія стверджує, що з плином сезону зомбі будуть продовжувати наводнювати різні сектори Верданська, аж поки індикатор прогресу у терміналах не заповниться і ядерні ракети не здетонують.

Одна з ядерних боєголовок у Warzone / зображення callofduty.com

На цю мить теорія виглядає настільки залізобетонною, що відчувається більше аксіомою. А от щодо того якою буде нова карта режиму Warzone думки розходяться. Дехто стверджує, що це буде абсолютно нова мапа, що поєднає в собі культові локації з попередніх частин серії Black Ops з вкрапленнями нових територій, інші ж припускають, що новою мапою залишиться Верданськ, проте видозмінений ядерним вибухом. Отож, фанатам гри залишається лише чекати, поки ядерний гриб над Верданськом проллє світло на плани розробників.