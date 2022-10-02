Розробники CS: GO дражнять гравців прихованим повідомленням у соцмережах: що воно означає

Valve дражнить шанувальників CS:GO прихованим повідомленням у соціальних мережах, але що воно означає? Геймери спробували розібратися – деталі у матеріалі.

Гравці CS: GO завжди уважно стежать за будь-якими новинами щодо майбутнього їхнього улюбленого тактичного шутера, адже будь-які суттєві оновлення для нього величезна рідкість.

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30 вересня шанувальники помітили, що обліковий запис CS: GO у Twitter змінив свій банер, а новий, ймовірно, містив підказку щодо майбутнього гри. Опісля цього, повсюди почали з'являлися дивні теорії про те, що це могло б означати.

Аж ось, користувач під ніком Aquarius поділився відкриттям і повідомив: "Ей? CS: GO ще раз змінив банер профілю, і після достатнього редагування на зображенні видно приховане речення".

І справді, під словами "Counter-Strike" виявилось повідомлення: "Це банер. Нічого більше. Обіцяю".

Потім обліковий запис CS:GO у твітері знову оновив дизайн профілю і цього разу це дійсно просто банер з надписом "Counter-Strike" та синім і помаранчевим кольорами.

Проте допитливі шанувальники CS: GO трохи покопались і помітили, що ще в червні канали соціальних мереж Valve використовували схожий "шифр", анонсуючи певну публікацію в блозі розробників.

Важко сказати, чи все це лише якісь складні жарти, чи щось за чим потрібно уважно слідкувати. Цілком можливо, що CS: GO може змінити бренд на просто "Counter-Strike" чи ж здійснити довгоочікуваний перехід на рушій Source 2. Однак, наразі шанувальники CS повинні сприймати всі теорії з недовірою, оскільки ще нічого не підтверджено.