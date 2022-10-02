Игроки CS:GO всегда внимательно следят за любыми новостями относительно будущего их любимого тактического шутера, ведь любые существенные обновления для него огромная редкость.

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30 сентября поклонники заметили, что аккаунт CS:GO в Twitter изменил свой баннер, а новый, вероятно, содержал подсказку о предстоящей игре. После этого повсюду начали появляться странные теории о том, что это могло бы означать.

И вот, пользователь под ником Aquarius поделился открытием и сообщил: "Эй? CS:GO еще раз сменил баннер профиля, и после достаточного редактирования на изображении видно скрытое предложение".

И действительно, под словами "Counter-Strike" оказалось сообщение: "Это баннер. Ничего больше. Обещаю".

Затем учетная запись CS:GO в твиттере снова обновила дизайн профиля и на этот раз это действительно просто баннер с надписью "Counter-Strike" с синим и оранжевым цветом.

Однако любознательные поклонники CS:GO немного покопались и заметили, что еще в июне каналы социальных сетей Valve использовали схожий "шифр", анонсируя определенную публикацию в блоге разработчиков.

Трудно сказать, все ли это какие-то сложные шутки или что-то за чем нужно внимательно следить. Вполне возможно, что CS:GO может изменить бренд на просто "Counter-Strike" или же совершить долгожданный переход на движок Source 2. Однако, поклонники CS должны воспринимать все теории с недоверием, поскольку еще ничего не подтверждено.