Розробники Dying Light 2 повідомили нову деталь про проєкт за 2 дні до релізу: фанати розлючені

До виходу Dying Light 2 залишилися лічені дні, аж ось розробники із Techland неприємно здивували геймерську спільноту контроверсійною технологією, яка неочікувано з'явиться в проєкті. Деталі у матеріалі.

Dying Light 2 можна сміливо назвати одним із найбільш очікуваних проєктів першої половини 2022 року. Гра польських розробників вже от-от потрапить у руки нетерплячих геймерів, проте ще навіть не вийшовши, вона вже їх у дечому розчарувала.

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Мова йде про сумнозвісну систему захисту від злому під назвою Denuvo.

Про її появу в грі від Techland стало відомо у вчорашньому оновленні сторінки проєкту у Steam, коли на ній з'явилася інформація про використання DRM-системи Denuvo Anti-Tamper, хоча до цього від розробників про це не було й слова. Фанати не на жарт обурилися "тихою" звісткою про таке важливе нововведення за лічені дні до випуску гри.

Трейлер гри Dying Light 2 Stay Human



Річ у тому, що Denuvo, або ж принаймні її погану реалізацію, часто звинувачують у "крадіжці фпс". Простіше кажучи, ігри, що використовують цю технологію схильні показувати проблеми з продуктивністю, як це було, наприклад, із Resident Evil Village.

На сторінки Dying Light 2 у соцмережах та Steam вилився справжній шквал негативної реакції на подібне рішення розробників, тому вони просто не змогли його не прокоментувати.

За словами представника студії, у розробку проєкту за останні 7 років було вкладено сили та талант величезної кількості спеціалістів і тому компанія була змушена піти на такий крок задля захисту від піратства, від якого "дуже постраждала Dying Light 1".

Ми й самі геймери, ми розуміємо ваші побоювання і хочемо переконатися, що це не вплине на ваш ігровий досвід. Ми продовжуємо вкладати додаткові ресурси у тестування гри та на даному етапі не бачимо помітного впливу (Denuvo – ред.) на продуктивність, – заявив представник компанії.

Хоча такі слова виглядають як раціональне пояснення ситуації залишається незрозумілим те, для чого було тримати подібне рішення в секреті фактично до самого релізу проєкту та підривати довіру фанатів. Чи стане Denuvo суттєвим недоліком гри чи навпаки допоможе розробникам, як вони й замислили, дізнаємось вже зовсім скоро.

що Dying Light 2 Stay Human виходить 4 лютого 2022 року на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch та ПК.