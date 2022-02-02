Dying Light 2 можно назвать одним из самых ожидаемых проектов первой половины 2022 года. Игра от польских разработчиков уже вот-вот попадет в руки нетерпеливых геймеров, однако еще не выйдя, она уже их чем-то разочаровала.

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Речь идет о печально известной системе защиты от взлома под названием Denuvo.

О ее появлении в игре от Techland стало известно во вчерашнем обновлении страницы проекта в Steam, когда на ней появилась информация об использовании DRM-системы Denuvo Anti-Tamper, хотя до этого от разработчиков об этом не было и слова. Фанаты не на шутку возмутились "тихим" известием о таком важном нововведении за считанные дни до выпуска игры.

Трейлер игры Dying Light 2 Stay Human



Дело в том, что Denuvo, или по крайней мере ее плохую реализацию, часто обвиняют в "краже фпс". Проще говоря, игры, использующие эту технологию, склонны показывать проблемы с производительностью, как это было, например, с Resident Evil Village.

На страницы Dying Light 2 в соцсетях и Steam вылился настоящий шквал негативной реакции на подобное решение разработчиков, поэтому они не смогли его не прокомментировать.

По словам представителя студии, в разработку проекта за последние 7 лет были вложены силы и талант огромного количества специалистов, и поэтому компания была вынуждена пойти на такой шаг для защиты от пиратства, от которого "очень пострадала Dying Light 1".

Мы и сами геймеры, мы понимаем ваши опасения и хотим убедиться, что это не повлияет на ваш игровой опыт. Мы продолжаем вкладывать дополнительные ресурсы в тестирование игры и на данном этапе не видим заметного влияния (Denuvo – ред.) на производительность, – заявил представитель компании.

Хотя такие слова выглядят как рациональное объяснение ситуации, остается непонятным то, для чего было держать подобное решение в секрете фактически до самого релиза проекта и подрывать доверие фанатов. Станет ли Denuvo существенным недостатком игры или наоборот поможет разработчикам, как они и задумали, узнаем уже совсем скоро.

Напомним, что Dying Light 2 Stay Human выходит 4 февраля 2022 года на Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК.