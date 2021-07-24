Вперше в історії серії: розробники Football Manager анонсували революційне нововведення

Розробники серії Football Manager поділилися інформацією про цікаве нововведення. Вони відзначили, що працюють над цим елементом вже кілька років, але поки не знають, коли зможуть додати його в гру.

Напевно, майже всі шанувальники спортивних симуляторів знають, що серію Football Manager вже кілька років критикують за одноманітність, а також відсутність серйозних змін. Щоправда, цьогоріч її розробники наважилися на дійсно революційне нововведення, яке з'явиться навіть не у наступній частині.

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Виявляється, що студія Sports Interactive вже кілька років працює над жіночим футболом, але розповісти про це вирішила лише зараз. Розробники відзначили, що не планують створювати окрему гру чи режим. Вони хочуть ввести цей елемент в існуючу "екосистему", тобто гравці зможуть в межах однієї кар'єри переходити між жіночими та чоловічими командами. Автори розуміють, що для цього недостатньо буде просто створити нову базу даних. Тому вони вирішили взятися за це питання дуже серйозно.

Загалом розробники планують оновити чимало різноманітних існуючих елементів: система оцінювання атрибутів, трансфери, травми, тренування, моделі гравців, тексти та чимало іншого. Відомо, що вони вже почали записувати нові анімації для цього. Також розробники відзначили, що планують працювати (оновлювати) над жіночим футболом навіть після його виходу. Щоправда, поки невідомо, у якій частині це відбудеться.

Дуже ймовірно, що чимало шанувальників серії будуть критикувати це рішення, хоча насправді ідея дуже гарна. Розробники не лише допоможуть у популяризації жіночого спорту, а й нарешті наважаться на серйозні зміни. І йдеться не про сам факт додавання жіночого футболу, а про те, що вони планують для цього переосмислити різноманітні механіки. Тобто розробники зможуть серйозно оновити Football Manager, але без руйнування класичної працюючої моделі.

Футболістки у костюмах для захоплення рухів / Фото сайт Football Manager