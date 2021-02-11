14 банів та 4 роки у судах: розробники Fortnite нарешті розібралися з малолітнім чітером

Компанія Epic Games змогла розібратися з малолітнім чітером, який отримував бани із самого релізу Fortnite. Ця справа розглядалася у судах із 2017 року, але лише зараз з'явилося остаточне рішення.

Чітерство це неймовірна проблема для всіх відеоігор, які проходять в онлайні. Навіть у професійному кіберспорті часто знаходять таких "поганців", а про звичайних геймерів можна й не згадувати. Але цей випадок досить унікальний, бо компанія Epic Games вирішила розібратися із малолітнім правопорушником у реальних судах.

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Зазвичай, геймерам достатньо й одного блокування, щоб зав'язати із чітерством. Звісно, знайдуться гравці, які створять ще декілька нових акаунтів, які все одно заблокують. Але цей чітер справжній рецидивіст, який вирішив, що зможе обіграти всіх й нічого за це не отримає. Геймер почав чітерити у Fortnite одразу після релізу цього проєкту, у той час йому було лише 14 років. Всього представники компанії Epic Games заблокували одразу 14 його акаунтів.

В Epic Games вирішили, що хлопець не розуміє, що порушує закон. Тому вони вирішили вдатися до незвичайного кроку, бо відправили цю справу на розгляд у реальний суд. Представники компанії зазначали, що геймер порушував користувацьку угоду, а також право на інтелектуальну власність, бо змінював код гри та модифікував її. Але це ще не все, бо в Epic Games стверджували, що він демонстрував роботу чітів на своєму ютуб-каналі.

Представники компанії були впевнені, що хлопець псував імідж відеогри Fortnite, тому вони хотіли отримати матеріальну компенсацію за це. Представники хлопця також були впевнені, що він не винний, бо лише завантажував чіти та нічого не змінював сам. Його матір зазначала, що її сина хочуть просто показово покарати, щоб зробити прикладом для всіх чітерів. Останнє дуже схоже на правду, проте, його спіймали на чітерстві достатню кількість разів, а на блокування хлопець взагалі не реагував й продовжував псувати ігровий досвід іншим.

Тривалий час компанія Epic Games відмовлялася відкликати свій позов, проте, 8 лютого зробила саме це. Здається, сторони нарешті змогли домовитися між собою, але поки невідомо, чи отримали якусь компенсацію розробники відеогри Fortnite.

Напевно, своєї цілі компанія Epic Games точно змогла досягти, бо показала, що через чітерство у своїх відеоіграх готова зайти наскільки далеко. Сподіваємося, що головний герой цієї історії вже подорослішав, а також запам'ятає цю ситуацію на все життя.