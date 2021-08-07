Пікантний баг: розробники Fortnite видалили нову емоцію з обіймами – відео

Розробники Fortnite видалили з гри нову емоцію з назвою "Bear Hug". Річ у тім, що геймери знайшли їй дуже дивне застосування, яке не сподобалося представникам Epic Games.

Напевно, всі шанувальники Fortnite знають, що зараз у грі проходять віртуальні концерти Аріани Гранде. Подія цікава, а розробники з Epic Games навіть випустили на честь цього одразу кілька тематичних предметів. Щоправда, цього разу вони припустилися однієї помилки.

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Отже, кілька днів тому у внутрішньоігровій крамниці Fortnite з'явилася нова емоція з назвою "Bear Hug" ("Ведмежі обійми"), яку можна придбати за 200 V-Bucks (ігрова валюта). Загалом це звичайна емоція, яка дозволяє двом гравцям обійнятися. Щоправда, шанувальники Fortnite знайшли їй дуже неочікуване застосування.

Річ у тім, що в момент її використання чомусь можна присідати (вставати на коліна), тому один з героїв, який це зробить, буде обіймати іншого нижче пояса. Тобто персонажі опиняються у достатньо пікантній позі, яка не дуже характерна для гри Fortnite (PEGI 12). Але найгірше (для розробників), що геймери одразу ж почали використовувати для цього скін Аріани Гранде.

Пікантний баг у відеогрі Fortnite: відео

Зрозуміло, що ситуацію неприємна, а тому розробники оперативно видалили емоцію з Fortnite. Представники Epic Games написали, що ці обійми повернуться в гру, але лише після того, як вони виправлять цей дивний баг. Також розробники додали, що всі гравці, які придбали емоцію "Bear Hug", зможуть повернути свої кошти вже наступного тижня. Наостанок варто відзначити, що найближчими днями у Fortnite пройде три концерти Аріани Гранде, а тому всі охочі ще можуть побачити це шоу "вживу".

Розклад концертів Аріани Гранде (Північноамериканський східний час) / Фото з сайту Epic Games