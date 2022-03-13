Напевно, всі шанувальники футбольних симуляторів знають, що розробники з EA Sports одним з перших відреагували на російську військову агресію. Вони одразу ж видалили зі своїх відеоігор майже весь контент, який пов'язаний з країною-агресором.

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Strikerz Inc. покидає російський ринок

Підтримати їх вирішили й розробники ще одного амбітного футбольного симулятора з назвою UFL. Йдеться про авторів зі студії Strikerz Inc., які лише місяць тому повноцінно представили вищезгадану відеогру. У своєму повідомленні її представники вказали, що не можуть залишатися осторонь в такій ситуації. Вони підтримали український народ, а також заявили, що виступають проти російської воєнної агресії.

Представники студії відзначили, що розриваються бізнес-зв'язки з Росією та закривають свій місцевий офіс. Також вони додали, що зупиняють свої партнерські відносини з російськими гравцями, футбольними клубами та лігами.

Щоправда, одночасно з цими вони змушені тимчасово закрити й свій київський офіс. Напевно, не варто пояснювати, чому представники студії Strikerz Inc. прийняли таке рішення. Наразі вони активно допомагають своїм українським колегам переїхати в безпечне місце.

Також вже відомо, що студія не планує зупиняти розробку свого футбольного симулятора UFL. Згідно з новою інформацією, вони хочуть створити відеогру, яка зможе об'єднати всіх фанатів футболу. Наостанок відзначимо, що в студії Strikerz Inc. ще є офіси в Білорусі, Литві та Кіпрі.