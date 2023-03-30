Дині, піддони та вантузи – розробники God Of War показали як записували звуки для гри

Джоанна Фанг – старша саунд-дизайнерка PlayStation Studios, показала як проходив процес запису звуків для God Of War та які неочікувані предмети для цього використовувались. Приголомшливе відео – у матеріалі.

Аудіодизайнер, ймовірно, одна з найбільш недооцінених професій в індустрії створення відеоігор, адже рідко гравці замислюються над тим як важко передати атмосферу світу гри за допомогою звуків, чи тим як складно підібрати "правильний" скрип дверей із сотень скрипів дверей, а іноді й не лише серед них.

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Видання WIRED поговорило зі старшою дизайнеркою PlayStation Studios – Джоанн Фенг про її роботу над улюбленою мільйонами геймерів франшизою God of War.

Виявилося, що звук цокоту копит коня – це лише пара туалетних вантузів, що стукають по камінню. Смачний звук з яким Кратос проломлює череп черговому ворогу, насправді є нічим іншим як звуком того, як Джоанн розбиває стиглу диню ломом.

А одним з найбільших відкриттів стало те, що ви можете отримати ідеальний звук хрумкотіння снігу під ногами, пройшовшись по вугіллю.

Як створювались звуки для God of War: відео

Відео напрочуд пізнавальне та дає прекрасне уявлення наскільки талановиті люди працюють над кожним аспектом успішної відеогри.