Творці GTA та Red Dead Redemption, ймовірно, ведуть роботу над грою для VR пристроїв

Відповідно до інформації з резюме актора озвучки, студія Rockstar, яка подарувала світу GTA та Red Dead Redemption, може розробляти неанонсовану гру для пристроїв віртуальної реальності. Детальніше – у матеріалі.

Шанувальники Rockstar відчайдушно слідкують за усіма процесами, пов'язаними з компанією, у пошуках натяків на анонс GTA 6, однак нещодавно вони наткнулися на дещо інше.

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Користувачі порталу ResetEra відшукали резюме актора озвучки Майкла Урсу і побачили у ньому дуже інтригуючу деталь.

У розділі "VR", серед проєктів у яких брав участь, Урсу вказав, що працював над "нерозкритою грою Rockstar".

Окрім того, Урсу доєднався до озвучки ще двох не анонсованих відеоігор – наступного проєкту франшизи Borderlands та нової гри від розробників Genshin Impact MiHoyo.

Якщо інформація є правдивою, то це буде не вперше, коли Rockstar спробують себе у VR, адже кілька років тому вони випустили LA Noire VR для PSVR, дозволивши геймерам по-новому поринути у світ відомої детективної гри, щоб розкрити кілька злочинів.

Однак, попри величезну цікавість до цієї знахідки, більшість шанувальників студії все ж сподіваються, що новини про GTA 6 з'являться швидше, аніж про VR проєкт.