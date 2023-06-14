GTA 6 – одна з найбільш очікуваних ігор усіх часів, але розробники з Rockstar продовжують грати в мовчанку.

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Раніше витоки інформації уже підтвердили повернення місця дії франшизи до Vice City та наявність 2 головних героїв, серед яких вперше в історії серії з'явиться жінка.

Попри це, розробники ще не показали трейлер чи бодай підтвердили офіційну назву гри.

Однак нова футболка, додана в GTA Online на честь 10-річчя GTA 5, може вказувати на те, що анонс продовження уже не за горами.

Річ у тому, що на новому предметі одягу зображено ряд цифр, які на думку фанатів гри опинилися там не просто так.

Та сама таємнича футболка / Фото з Reddit

Прогнавши послідовність через декодер, шанувальники GTA з'ясували, що на футболці зашифровано таємне повідомлення.

Один день все розкриє, – йдеться у ньому.

Поки що незрозуміло, що саме означає це повідомлення, але геймери впевнені, що це вказує на скорий анонс GTA 6, на який не так давно натякав актор, що "зіграв" головного героя в довгоочікуваному проєкті.