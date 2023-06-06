GTA 6 вже є однією з найбільш очікуваних ігор усіх часів, попри те, що Rockstar ще навіть не анонсувала її офіційно.

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Хоча розробники зберігають тишу, не мовчать інсайдери, які постійно тішать шанувальників студії новими чутками про довгоочікуваний проєкт.

До прикладу, ймовірний актор озвучки продовжує натякати на скорий анонс, а нещодавно з'явилася цікава інформація про ігровий процес майбутньої новинки.

ЇЇ під час своєї трансляції "видав" інсайдер Тайлер Маквікер, у минулому відомий своїми правдивими новинами про ігри Valve.

Зокрема, чоловік повідомив про можливий рік випуску гри та нову локацію, якою стане "острів Свободи" – Куба.

У грі є стрибки у часі (скоріше за все мова про флешбеки, – ред.). Події відбуваються в Маямі, штат Флорида (в грі це Vice City, – ред.), а також у частині Куби. Йдеться про торгівлю наркотиками, про пограбування банків. Гра вийде у 2024 році, – заявив Маквікер.

Незрозуміло, яку частину сюжету будуть займати події на Кубі, але це може бути окремою локацією, подібно до Гуарми з Red Dead Redemption 2.

Що стосується вікна дати випуску, озвученого інсайдером, то воно збігається з попередніми витоками та навіть з великим натяком від генерального директора Take-Two Штрауса Зельника, який сказав, що передбачає дуже прибутковий 2024 рік.

Доведеться почекати, щоб побачити, чи ця інформація виявиться точною, але якщо вона правдива, то анонс GTA 6 може відбутися вже зовсім незабаром.