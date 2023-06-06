GTA 6 уже является одной из самых ожидаемых игр всех времен, несмотря на то, что Rockstar еще даже не анонсировала ее официально.

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Хотя разработчики сохраняют тишину, не молчат инсайдеры, которые постоянно радуют поклонников студии новыми слухами о долгожданном проекте.

К примеру, вероятный актер озвучки продолжает намекать на скорый анонс, а недавно появилась интересная информация об игровом процессе будущей новинки.

Ее во время своей трансляции "выдал" инсайдер Тайлер Маквикер, в прошлом известный своими правдивыми новостями об играх Valve.

В частности, мужчина сообщил о возможном году выпуска игры и новой локации, которой станет "остров Свободы" – Куба.

В игре есть прыжки во времени (скорее всего речь идет о флешбеках, – ред.). События происходят в Майами, штат Флорида (в игре это Vice City, – ред. ), а также в части Кубы. Речь идет о торговле наркотиками, об ограблении банков. Игра выйдет в 2024 году, – заявил Маквикер.

Непонятно, какую часть сюжета будут занимать события на Кубе, но это может быть отдельной локацией, подобно Гуарме из Red Dead Redemption 2.

Что касается окна даты выпуска, озвученного инсайдером, то оно совпадает с предыдущими утечками и даже с большим намеком от генерального директора Take-Two Штрауса Зельника, сказавшего, что он предусматривает очень прибыльный 2024 год.

Придется подождать, чтобы увидеть, эта информация окажется точной, но если она правдива, то анонс GTA 6 может состояться уже совсем скоро.