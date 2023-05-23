Нещодавно шанувальники GTA були ошелешені фотографією в Instagram актора Браяна Зампелли, який згідно зі зливами даних, "зіграв" головного героя довгоочікуваного продовження франшизи, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Залишили слід в історії: 5 відеоігор, які назавжди змінили індустрію

Однак на цьому, "натяки" від актора не закінчилися.

У серії сторіс, Зампелла виклав фотографії, де він насолоджується перебуванням на сонячному пляжі у приємній компанії.

Здавалося б звичайні світлини, однак напрочуд уважні фанати GTA помітили, що на одній з них актор одягнений практично так само, як персонаж, ймовірно зіграний ним, у GTA 6.

Фото з Instagram Браяна Зампелли

Крім того, фотографії у сторіс були супроводжені відомими піснями з радіо гри GTA Vice City, зокрема культовим хітом Браяна Адамса – Run To You.

Фото з Instagram Браяна Зампелли

Час публікації дописів дав деяким шанувальникам неабияку надію на те, що анонс Grand Theft Auto 6 відбудеться уже зовсім скоро.

Скриншот зі зливу GTA 6 / Фото з Essentially Sports

Річ у тому, що вже завтра, 24 травня, Sony проводитимуть захід PlayStation Showcase, на якому традиційно презентують різноманітні новинки.

Анонси попередніх частин GTA вже ставалися на подібних подіях PlayStation у минулому, тому є прецедент, який дає шанувальникам франшизи привід очікувати майбутній захід, затамувавши подих.