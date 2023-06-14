GTA 6 – одна из самых ожидаемых игр всех времен, но разработчики из Rockstar продолжают играть в молчание.

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Раньше истоки информации уже подтвердили возвращение места действия франшизы в Vice City и наличие 2 главных героев, среди которых впервые в истории серии появится женщина.

Несмотря на это, разработчики еще не показали трейлер или хотя бы подтвердили официальное название игры.

Однако новая футболка, добавленная в GTA Online в честь 10-летия GTA 5, может указывать на то, что анонс продолжения уже не за горами.

Дело в том, что на новом предмете одежды изображен ряд цифр, которые, по мнению фанатов игры, оказались там не просто так.

Та самая таинственная футболка / Фото с Reddit

Прогнав последовательность через декодер, поклонники GTA выяснили, что на футболке зашифровано тайное сообщение.

Один день все раскроет, – говорится в нем.

Пока неясно, что именно означает это сообщение, но геймеры уверены, что это указывает на скорый анонс GTA 6, на который не так давно намекал актер, "сыгравший" главного героя в долгожданном проекте.