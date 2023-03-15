Нещодавно у мережі почали ширитися відео в яких гравці Hogwarts Legacy з допомогою заклинань, у кращому випадку відправляють котиків та кішечок у політ, однак, схоже, розробники мають відповідь на подібну поведінку геймерів.

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Хоча для гравця під ніком Opposite-Profile7791 все пройшло успішно і жорстокий епізод поводження з віртуальною тваринкою зійшов йому з рук та навіть приніс кілька тисяч переглядів, однак все могло бути зовсім інакше.

Жорстоке поводження з котиком у Hogwarts Legacy: відео

Як зізнався у твітері ком'юніті менеджер Avalanche Software Чендлер Вуд, побачивши що гравці виробляють з хвостатими, розробники гри створили такий собі локальний мем.

В девелоперському білді гри, кожен раз, коли персонаж намагається заподіяти шкоду коту, той у відповідь застосовує магічний щит, а потім і узагалі відповідає кривднику закляттям Авада Кедавра.

Кумедна вигадка розробників: відео

After seeing how some people have treated cats in the game, devs made a fun little internal thing that I couldn't not share: pic.twitter.com/8T17LMlyEZ — Chandler Wood (@FinchStrife) March 13, 2023

На превеликий жаль, ця кумедна деталь не увійде в офіційну версію Hogwarts Legacy.

Проте розробники все ж закликали гравців "не жартувати з кішками".