Нещодавно у мережі почали ширитися відео в яких гравці Hogwarts Legacy з допомогою заклинань, у кращому випадку відправляють котиків та кішечок у політ, однак, схоже, розробники мають відповідь на подібну поведінку геймерів.
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Хоча для гравця під ніком Opposite-Profile7791 все пройшло успішно і жорстокий епізод поводження з віртуальною тваринкою зійшов йому з рук та навіть приніс кілька тисяч переглядів, однак все могло бути зовсім інакше.
Жорстоке поводження з котиком у Hogwarts Legacy: відео
Як зізнався у твітері ком'юніті менеджер Avalanche Software Чендлер Вуд, побачивши що гравці виробляють з хвостатими, розробники гри створили такий собі локальний мем.
В девелоперському білді гри, кожен раз, коли персонаж намагається заподіяти шкоду коту, той у відповідь застосовує магічний щит, а потім і узагалі відповідає кривднику закляттям Авада Кедавра.
Кумедна вигадка розробників: відео
На превеликий жаль, ця кумедна деталь не увійде в офіційну версію Hogwarts Legacy.
Проте розробники все ж закликали гравців "не жартувати з кішками".