Серія Fallout перевела гравців по всій пустелі пост-апокаліптичних Сполучених Штатів – від Нового Вегаса до Столичної пустки. Вже незабаром гравці Fallout 76 отримають можливість дослідити абсолютно нове місце серії на північний схід від Сховища 76 – Атлантік-Сіті.

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Нова локація Fallout 76

Під час святкування п'ятиріччя Fallout 76 студія Bethesda повідомила, що жителі Аппалачів незабаром отримають можливість побувати на вулицях Атлантік-Сіті в одному з майбутніх оновлень гри.

Трейлер показує те, що очікує гравців, коли вони отримають можливість відвідати місто, від програшу грошей за столами до небезпек, які ховаються під вулицями міста.

Трейлер доповнення гри Fallout 76: дивіться відео

Включення Атлантік-Сіті знаменує першу нову локацію в серії Fallout за п'ять років. Враховуючи прізвисько міста як "Вегас східного узбережжя", не було б дивним побачити, як Bethesda взяла деякі натяки на свій дизайн Нового Вегаса при створенні постапокаліптичного Атлантик-Сіті.

Це означало б казино, в які можна грати, і шоу, якими можна насолодитися. І те, й інше було описано в трейлері Xbox Showcase.