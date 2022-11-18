З самого початку вихід Dead Island 2 був запланований ще на 2015 рік. Втім, його відкладали вже декілька разів. Цього разу розробники додали кілька місяців до оновленої дати випуску, яку оголошували на початку цього року.

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Нова дата релізу Dead Island 2

Розробка Dead Island 2 була історично складною: студії, які працювали над нею, двічі змінювалися. Зараз проєкт перебуває в руках Dambuster Studios, де, ймовірно, залишиться до завершення.

Тепер розробники оголосили про 12-тижневу затримку випуску Dead Island 2 – фактично на 3 місяці. Дату релізу цього разу відклали на 28 квітня 2023 року.

Видавець Deep Silver зробив спільну заяву з Dambuster Studios, щоб сказати, що він розуміє іронію чергової затримки Dead Island 2, але в заяві гравців запевнили, що розробка перебуває на завершальній стадії.

Після багатьох років проблем із розробкою Dead Island 2 взагалі можна вважати ігровим дивом. І цього разу гравці можуть втішитися тим, що затримка становить кілька місяців, а не ще кілька років.

Ця затримка для Dead Island 2, схоже, пов'язана із загальною потребою більше часу на розробку. Студія та видавець у своїй спільній заяві висловилися, що хочуть пишатися грою, яку вони запускають. Тому, схоже, цей додатковий час буде використано, щоб відшліфувати Dead Island 2 до її виходу.

Враховуючи, що гру було відкладено на сім років, може виникнути додатковий тиск, щоб забезпечити найкращий можливий продукт.