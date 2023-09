Розробники поділилися невтішними новинами для фанатів The Last of Us

Студія Naughty Dog поділилася поганими новинами для фанатів The Last of Us. Це відбулося напередодні щорічної події, присвяченої культовій франшизі.

The Last of Us Day (або "День спалаху") – це щорічна подія, якою студія відзначає свою постапокаліптичну франшизу. І цього року вона мала б бути особливою, адже в червні The Last of Us виповнилося вже 10 років.

Невтішні новини для фанатів LoU

Напередодні події студія повідомила, що Naughty Dog не обговорюватиме жодних майбутніх проектів The Last of Us у межах майбутнього заходу. Він сам відбувається вже 26 вересня – в день, коли спалах інфекції досяг критичного рівня в культовій історії.

Протягом двох минулих років "День спалаху" викликав чимало галасу, зокрема завдяки тому, що в обох були тизери першого сезону телесеріалу "Останні з нас". Втім, цього року розробники вирішили "взяти паузу".

Натомість студія повідомила, що захід буде зосереджений на мерчах франшизи, мистецтві та інших другорядних оголошеннях, пов'язаних з The Last of Us. Багато шанувальників у коментарях висловили своє невдоволення таким порядком денним.