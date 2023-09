Разработчики поделились нелестными новостями для фанатов The Last of Us

Студия Naughty Dog поделилась плохими новостями для фанатов The Last of Us. Это произошло накануне ежегодного события, посвященного культовой франшизе.

The Last of Us Day (или "День вспышки") – это ежегодное событие, которым студия отмечает свою постапокалиптическую франшизу. И в этом году она должна была быть особенной, ведь в июне The Last of Us исполнилось уже 10 лет.

Неутешительные новости для фанатов LoU

Накануне события студия сообщила, что Naughty Dog не будет обсуждать никакие будущие проекты The Last of Us в рамках предстоящего мероприятия. Оно само происходит уже 26 сентября – в день, когда вспышка инфекции достигла критического уровня в культовой истории.

В течение двух прошлых лет "День вспышки" вызвал немало шума, в том числе благодаря тому, что у обоих были тизеры первого сезона телесериала "Последние из нас". Впрочем, в этом году разработчики решили взять паузу.

В то же время студия сообщила, что мероприятие будет сосредоточено на мерчах франшизы, искусстве и других второстепенных объявлениях, связанных с The Last of Us. Многие поклонники в комментариях выразили свое недовольство такой повесткой дня.