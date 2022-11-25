Хоча більшість охочих геймерів, скоріше за все, уже встигли придбати Postal 3, проте все ж для декого могло стати неприємним сюрпризом вилучення гри з продажу в Steam, повідомляє 24 канал.

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Цикл розробки Postal 3 важко назвати легким та й прийняли гру після релізу далеко не так, як того хотілося б розробникам. Купа багів та в загальному набагато нижчий рівень виконання, аніж в культовій 2 частині не сприяв гарним продажам.

До того ж студія Running With Scissors передала частину розробки Postal 3 російській компанії, а всі ми знаємо, що це не найкраще рішення.

Через цей фактор та проблеми з DRM, у Steam було вирішено, що зняття гри з продажу буде відповідати "інтересам спільноти".

Одначе цікаво тут не це, а те як розробники, у притаманній їм манері чорного гумору, відсвяткували "смерть" свого проєкту.

As Postal 3 was delisted due to DRM issues on Steam which we couldn't do anything about due to not owning the page, we are now doing a little party.



Head over to our Discord server, grab a limited time role and come celebrate the death of P3 (on Steam).https://t.co/2N1J0nyx5O pic.twitter.com/arIPMdWbQa — Running With Scissors (@RWSstudios) November 21, 2022

"Rest in Piss" – кумедна гра слів від фрази "Rest in Peace (спочивай з миром)" прикрасила пост компанії.

Окрім цього зображення рясніє кількома курсорами з середнім пальцем замість вказівного та дуже підозріло тонованим у жовтий колір надгробком, що в купі з фразою наштовхує на відношення розробників до свого невдалого проєкту.

До того ж коли їх запитали у коментарях чи можуть геймери, охочі все ж зіграти у Postal 3, "спіратити" гру, то вони коротко відповіли "Так", а потім і зовсім опублікували розлогішу думку про це: "Так, ми цілком усвідомлюємо, що існують інші "методи" отримати Postal 3, але принаймні людей не обдурять у Steam, щоб вони придбали це лайно."