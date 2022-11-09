Цього разу інформацією поділився безпосередньо видавець Blizzard Entertainment. Вона зосереджена передовсім на підході Diablo 4 до відкритого світу.

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Деталі про гру Diablo 4

Подібно до своїх попередників, Diablo 4 розгортається у світі Sanctuary, але на відміну від своїх попередників, ігровий світ Diablo 4 – це один великий взаємопов'язаний лабіринт, який гравці можуть досліджувати за власним бажанням, ближче за концепцією до режиму пригод, представленого в Diablo 3: Reaper of Souls.

Відкритий світ у Diablo 4 обслуговує всіх типів гравців, з наявністю вибраних зон "Гравець проти гравця", а також світових босів із восьми осіб, розкиданих у п'яти ігрових регіонах, які мають розмір, що можна порівняти з попередніми іграми Diablo.

В інтерв'ю IGN генеральний менеджер Род Фергюсон і директор гри Джо Шелі обговорюють, як світові рівні еволюціонували від повзунка складності Diablo 3, щоб надати відкритому світу Diablo 4 відчуття вертикальності та прогресу.

Особливості гри Diablo 4: дивіться відео

Крім того, легендарні предмети в Diablo 4 представляють собою еволюцію концепції куба Канаї, представленої в Diablo 3, де гравці можуть видобувати легендарну силу та застосовувати її, не використовуючи оригінальний предмет.

На відміну від куба Канаї, гравці в Diablo 4 можуть перенести силу легендарного предмета з оригінального предмета в новий рідкісний предмет на свій вибір. Це повертає актуальність рідкісним предметам із Diablo 2.