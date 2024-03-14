Цей неймовірно реалістичний симулятор мурахи змусить вас оновити комп'ютер

Видавництво Microids і розробники з французької студії Tower Five напередодні конференції GDC 2024 представили ґеймплейний трейлер своєї фотореалістичної гри у реальному часі Empire of the Ants.

Empire of the Ants базується на однойменному філософсько-фантастичному романі французького письменника Бернарда Вербера, виданому 1991 року. В Україні книга також видавалась і називається "Мурахи".

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Що відомо про гру

Перш за все варто зазначити, що проєкт розробляється на Unreal Engine 5, що обіцяє найсучаснішу графіку.

Гравцям Empire of the Ants належить стати одним із рятівників мурашок, який має очолити свій народ, привести його до процвітання, відбудувати його дім, захищати його землі та захоплювати нові території.

Розробники обіцяють "грандіозну пригоду" в "мікроскопічному світі епічних пропорцій". Його умови залежать від пір року, тож вам належить зіштовхнутися з різними викликами, пов'язаними з погодою. Присутні тактичні бої з унікальними здібностями і гнучка складність.



Кадр з гри / Фото Tower Five/Microids

На ґеймерів в Empire of the Ants чекають "найрізноманітніші завдання": розширювати мурашник, нарощувати армію, укладати союзи, полювати на ворогів. Ви зможете пройти одиночну кампанію, або провести час із друзями в мультиплеєрі.

Unreal Engine 5 забезпечує неймовірну фотореалістичну графіку, яку нам і показали у трейлері.

Трейлер Empire of the Ants: відео

Короткий 4K-ролик демонструє пейзажі та сцени з життя мурах. Нам також показали сцени з баталіями між мурахами та їхніми ворогами, взаємодію з іншими комахами й, судячи з усього, полювання.

Реліз Empire of the Ants досі очікується протягом 2024 року у версіях для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X і S. На жаль, українську мову розробники додавати не планують.