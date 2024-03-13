Перший трейлер

Якщо ви мріяли отримати більше контенту для Dark Souls 3, то приготуйтеся. Колосальний мод уже на підході, але ви легко можете сплутати його з повноцінним DLC чи навіть окремою грою від FromSoftware.

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Це, мабуть, найкращий приклад того, наскільки талановитими можуть бути віддані фанати відеоігор. Archthrones перебуває в розробці вже близько чотирьох років, але дивлячись на трейлер, стає зрозуміло, чому так довго. Модифікація обіцяє переробити Dark Souls 3 "у небачених раніше масштабах", з альтернативною історією, що розгортається перед подіями першої гри, і ще більш смертоносними босами для боротьби.

Згідно зі сторінкою на Patreon, сюжет "розгортається в п'яти унікальних світах, до кожного з яких можна потрапити через Nexus of Embers".

Трейлер мода Archthrones для Dark Souls 3: відео

Хоча конкретної дати виходу повної версії досі немає, безплатну демоверсію можна буде пограти вже з цього тижня, а саме 15 березня. Наразі незрозуміло, скільки триватиме ця демоверсія і що ми зможемо в ній робити, але, сподіваємося, вона дасть нам гарну можливість побродити по локаціях мода і поборотися з деякими ворогами, можливо, навіть з одним із нових босів.

Для тих, хто стежить за проєктом вже деякий час, ця демоверсія була довгоочікуваною. Спочатку планувалося, що вона вийде у вересні 2023 року, але її відклали, щоб дати розробникам більше часу на доопрацювання. Вперше її перенесли на жовтень, але вже у наступному пості команда повідомила таке: "З огляду на те, що відгуки від наших тестувальників продовжують надходити, стає зрозуміло, що у нас попереду ще більше роботи, ніж ми очікували". У грудневому дописі на Patreon вони деталізували це питання і зазначили, що "все ще існують проблеми з продуктивністю, які потребують вирішення".

Однак зараз очікування майже закінчилося. Оскільки це мод, він буде доступний лише на ПК, тож, на жаль, усім, хто грає в Dark Souls 3 на консолях, доведеться його пропустити. Попри це, неймовірно захоплююче бачити таке величезне доповнення до рольової гри, яке з'явилося через стільки часу, зроблене фанатами й для фанатів.