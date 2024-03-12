Деталі

Судячи з усього, у ранніх збірках гри вона починалася в іншому місці. У фінальній версії розробники змінили локацію, але стару чомусь не вирізали. Секіро Дубі реконструював сцену й показав її публіці.

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Отож, гравці Elden Ring знають, що гра у поточному її вигляді перекидає вас у навчальну зону після того, як ви на самому старті помрете від боса Grafted Scion у Каплиці передчуття (Chapel of Anticipation). Після цього програшу ви прокидаєтеся в The Stranded Graveyard і пробираєтеся до Печери Знань. Однак Секіро Дубі показує, що в оригінальній початковій версії ви гравець прокидався на прихованому піщаному пляжі під Приморськими руїнами (Seaside Ruins). Саме там ви мали б вперше познайомитися з Меліною та Торрентом.

Вирізана сцена з Elden Ring: відео

Це означало б, що коли гравці були вбиті босом Grafted Scion або розбилися на смерть, вийшовши за межі локації, вони приземлилися б у море внизу й були б викинуті потім на пляж. Замість того, щоб зустрітися з Меліною і Торрентом у Печері Знань, ті йшли через мілководдя на пляж, щоб зустріти гравця.

Ця локація також була позначена як порт на старій карті, доступній у тестовій версії гри, яка була доступна перед запуском. Очевидно, це була точка прибуття гравця в The Lands Between.

Діалог не надто змінюється, хоча подекуди з'являються кілька нових реплік. Однак сама відправна точка є абсолютно новою. Після завершення цієї катсцени гравець починає свою подорож і прямує до печери, з якої він потрапляє в The Stranded Graveyard. Таким чином, цей альтернативний початок додає трохи геймплею між початковою навмисною смертю і Печерою Знань (яка працює як навчальний посібник). Враховуючи відкритість світу Elden Ring, FromSoftware, можливо, побоювалися, що гравці взагалі пропустять цю початкову навчальну частину, тому одразу помістили їх туди.