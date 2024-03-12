Детали

Судя по всему, в ранних сборках игры она начиналась в другом месте. В финальной версии разработчики изменили локацию, но старую почему-то не вырезали. Секиро Дуби реконструировал сцену и показал ее публике.

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Итак, игроки Elden Ring знают, что игра в текущем ее виде перебрасывает вас в учебную зону после того, как вы на самом старте умрете от босса Grafted Scion в Часовне предчувствия (Chapel of Anticipation). После этого проигрыша вы просыпаетесь в The Stranded Graveyard и пробираетесь в Пещеру Знаний. Однако Секиро Дуби показывает, что в оригинальной начальной версии вы игрок просыпался на скрытом песчаном пляже под Приморскими руинами (Seaside Ruins). Именно там вы должны были бы впервые познакомиться с Мелиной и Торрентом.

Вырезанная сцена из Elden Ring: видео

Это означало бы, что когда игроки были убиты боссом Grafted Scion или разбились насмерть, выйдя за пределы локации, они приземлились бы в море внизу и были бы выброшены затем на пляж. Вместо того, чтобы встретиться с Мелиной и Торрентом в Пещере Знаний, те шли через мелководье на пляж, чтобы встретить игрока.

Эта локация также была обозначена как порт на старой карте, доступной в тестовой версии игры, которая была доступна перед запуском. Очевидно, это была точка прибытия игрока в The Lands Between.

Диалог не слишком меняется, хотя кое-где появляются несколько новых реплик. Однако сама отправная точка является абсолютно новой. После завершения этой катсцены игрок начинает свое путешествие и направляется к пещере, из которой он попадает в The Stranded Graveyard. Таким образом, это альтернативное начало добавляет немного геймплея между начальной преднамеренной смертью и Пещерой Знаний (которая работает как учебное пособие). Учитывая открытость мира Elden Ring, FromSoftware, возможно, опасались, что игроки вообще пропустят эту начальную обучающую часть, поэтому сразу поместили их туда.