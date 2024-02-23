Поклонники Elden Ring лелеяли надежды на появление DLC долгие два года и вот появился удивительный трейлер Shadow of the Erdtree.

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FromSoftware хранили тишину в вопросе о дополнении для Elden Ring пока Shadow of the Erdtree не был официально анонсирован в феврале 2023 года в честь годовщины игры.

С тех пор о DLC также рассказывали не слишком много, и вот уже на вторую годовщину проекта поклонникам наконец представили его первый официальный трейлер.

Зрелищный ролик продемонстрировал совершенно новую локацию, наполненную всевозможными ужасными чудовищами.

О том, что эта территория будет называться Страной Теней (Land of Shadow) и в нее можно будет попасть через кокон во Дворце Могвина (Mohgwyn's Palace) рассказал легендарный Хидетака Миядзаки в интервью IGN.

Также разработчик упомянул и о размере новой области, сказав, что ее можно будет сравнить с Лимгрейвом – начальной локацией Elden Ring.

Размеры Лимгрейва в игре / Фото FromSoftware / Gamerant

Трудно ответить, не разболтав слишком много и с высокой точностью, но если мыслить в пределах масштаба или размера, это, вероятно, сравнимо, если не больше, с площадью Лимгрейва в базовой игре, – прокомментировал Миядзаки масштаб карты DLC.

Итак, у поклонников Elden Ring есть еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к новым победам в DLC Shadow of the Erdtree, релиз которого запланирован 21 июня 2024 года.