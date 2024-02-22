Дата выхода дополнения

Вопрос, который интересует игроков едва ли не больше всего, – дата выхода обновления Shadow of the Erdtree. Забегая вперед, разработчики сообщили, что его следует ожидать 21 июня 2024 года. Интересно, что эту дату заранее раскрыл известный инсайдер billbil-kun, который нашел намеки на нее в будущих розничных предложениях игры, в том числе и коллекционном издании за 260 евро, которое выйдет уже с новым DLC в этот же день.

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FromSoftware впервые анонсировала Shadow of the Erdtree почти год назад. Масштабное дополнение имеет целью расширить мир своего хита, похожего на Souls, Elden Ring. С того времени студия хранила молчание относительно расширения, но сегодня мы наконец-то сможем увидеть его в действии.

Трейлер содержит три минуты игрового процесса, которые демонстрируют нам новые локации и, конечно же, новых могущественных врагов.

Трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree: видео

Выпущенная 24 февраля 2022 года, Elden Ring стала самой успешной игрой FromSoftware сегодня, разойдясь 20 миллионами единиц за первый год. Всего через несколько месяцев японский разработчик получил значительные инвестиции от Tencent и Sony, двух крупнейших издателей в игровой индустрии.

Игра также получила единодушное одобрение критиков, выиграв много наград "Игра года".

Сейчас Elden Ring доступен на платформах ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Будет ли это единственное дополнение, или нам стоит ожидать их больше, пока неизвестно.