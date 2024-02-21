Детали обновления

В отличие от обычных "Паков", которые продаются на маркетплейсе как отдельные миры, дополнения предлагают "новые блоки, мобов, предметы, рецепты и другой контент как для ваших существующих миров, так и для новых".

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Возможно, вам не хватает стула середины века в вашем идеальном особняке? Или мечтаете о драконах, блуждающих потусторонним миром? А может, и того, и другого? Дополнение – это ваш способ разблокировать новые дизайны, приключения и игровые механики,

– говорится в анонсе Mojang.

Дополнения разрабатываются создателями и партнерами Minecraft, выбранными Mojang, и каждое из них проверяется на качество и совместимость с другими модификациями.

Mojang также заявили, что моды, которые загружаются дополнительно, все еще будут поддерживаться в версии Bedrock Edition. Конечно, игроков Minecraft Java Edition на ПК эта функция не коснется.

До запуска Minecraft Add-ons на Minecraft Marketplace доступны только 11 товаров. Некоторые из них, такие как Spark Portals для соединения нескольких точек на карте и дополнения Computers, продаются за монеты Minecraft Coins, другие модификации доступны бесплатно.

Некоторые из этих бесплатных дополнений включают надгробный камень для сохранения предметов после смерти, выбор мебели, чтобы украсить дом, новые виды домашних животных и многое другое. Ознакомиться с текущим каталогом можно, перейдя по этой ссылке и выбрав опцию сортировки "Add-ons".

Чтобы включить дополнения, игроки Minecraft могут перейти на вкладку "Пакеты ресурсов" и активировать их в любом собственном мире. Minecraft Realms также поддерживает этот тип официальных модификаций.