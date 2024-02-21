Деталі оновлення

На відміну від звичайних "Паків", які продаються на маркетплейсі як окремі світи, доповнення пропонують "нові блоки, мобів, предмети, рецепти та інший контент як для ваших існуючих світів, так і для нових".

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Можливо, вам не вистачає стільця середини століття у вашому ідеальному особняку? Або мрієте про драконів, що блукають потойбічним світом? А може, і того, й іншого? Доповнення – це ваш спосіб розблокувати нові дизайни, пригоди та ігрові механіки,

– йдеться в анонсі Mojang.

Доповнення розробляються творцями та партнерами Minecraft, обраними Mojang, і кожне з них перевіряється на якість та сумісність з іншими модифікаціями.

Mojang також заявили, що моди, які завантажуються додатково, все ще підтримуватимуться у версії Bedrock Edition. Звісно, гравців Minecraft Java Edition на ПК ця функція не торкнеться.

До запуску Minecraft Add-ons на Minecraft Marketplace доступні лише 11 товарів. Деякі з них, такі як Spark Portals для з'єднання декількох точок на карті та доповнення Computers, продаються за монети Minecraft Coins, інші модифікації доступні безплатно.

Деякі з цих безкоштовних доповнень включають надгробний камінь для збереження предметів після смерті, вибір меблів, щоб прикрасити будинок, нові види домашніх тварин і багато іншого. Ознайомитися з поточним каталогом можна, перейшовши за цим посиланням і вибравши опцію сортування "Add-ons".

Щоб увімкнути доповнення, гравці Minecraft можуть перейти на вкладку "Пакети ресурсів" і активувати їх у будь-якому власному світі. Minecraft Realms також підтримує цей тип офіційних модифікацій.