Когда ждать Nintendo Switch 2
Хотя Nintendo никогда сама не подтверждала никакой официальной информации о следующем поколении консоли, сразу несколько источников утверждали, что Switch 2 выйдет в конце 2024 года. Согласно новой утечке, эти планы уже изменились.
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Бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе, издание Eurogamer и VGC сообщают, что Nintendo Switch 2 выйдет на рынок где-то в первом квартале 2025 года. Об этом им сообщили их источники в компании.
Причина переноса непонятна, но предполагают, что она никак не связана с аппаратным обеспечением консоли. Скорее всего это делают для того, чтобы на консоли было как можно больше игр ко дню запуска.
Если эти сообщения являются правдивыми, то это будет означать, что запуск Switch 2 будет близким к дате выпуска оригинальной модели Switch, которая поступила в продажу 3 марта 2017 года. По состоянию на 31 декабря 2023 года компания суммарно отгрузила 139,36 миллиона единиц трех моделей Switch (оригинальной, Switch Lite и Switch OLED).
Как сообщается, компания Nintendo тайно за закрытыми дверями продемонстрировала демо-версию консоли Switch 2 разработчикам и издателям, которые посетили выставку GamesCom в августе 2023 года. Программное обеспечение, которое демонстрировалось на ранних версиях Switch 2, якобы включало обновленную версию игры Zelda: Breath of the Wild от Nintendo, но работало с более высокой частотой кадров и разрешением по сравнению с оригинальной версией Switch.
Другие сообщения утверждают, что Switch 2 может иметь до 12 гигабайт оперативной памяти. Это втрое больше, чем в оригинальном Switch, а также больше, чем Microsoft установила в консоли Xbox Series S (она имеет 10 гигабайт ОЗУ).