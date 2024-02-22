Дата виходу доповнення

Питання, яке цікавить гравців чи не найбільше, – дата виходу оновлення Shadow of the Erdtree. Забігаючи наперед, розробники повідомили, що його слід очікувати 21 червня 2024 року. Цікаво, що цю дату заздалегідь розкрив відомий інсайдер billbil-kun, який знайшов натяки на неї в майбутніх роздрібних пропозиціях гри, в тому числі й колекційному виданні за 260 євро, яке вийде вже з новим DLC в цей же день.

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FromSoftware уперше анонсувала Shadow of the Erdtree майже рік тому. Масштабне доповнення має на меті розширити світ свого хіта, схожого на Souls, Elden Ring. З того часу студія зберігала мовчання щодо розширення, але сьогодні ми нарешті зможемо побачити його в дії.

Трейлер містить три хвилини ігрового процесу, які демонструють нам нові локації та, звісно ж, нових могутніх ворогів.

Трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree: відео

Випущена 24 лютого 2022 року, Elden Ring стала найуспішнішою грою FromSoftware сьогодні, розійшовшись 20 мільйонами одиниць за перший рік. Всього через кілька місяців японський розробник отримав значні інвестиції від Tencent та Sony, двох найбільших видавців в ігровій індустрії.

Гра також отримала одностайне схвалення критиків, вигравши багато нагород "Гра року".

Наразі Elden Ring доступний на платформах ПК, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 і PlayStation 5. Чи буде це єдине доповнення, чи нам варто очікувати їх більше, поки невідомо.