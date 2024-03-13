Первый трейлер

Если вы мечтали получить больше контента для Dark Souls 3, то приготовьтесь. Колоссальный мод уже на подходе, но вы легко можете спутать его с полноценным DLC или даже отдельной игрой от FromSoftware.

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Это, пожалуй, лучший пример того, насколько талантливыми могут быть преданные фанаты видеоигр. Archthrones находится в разработке уже около четырех лет, но глядя на трейлер, становится понятно, почему так долго. Модификация обещает переделать Dark Souls 3 "в невиданных ранее масштабах", с альтернативной историей, разворачивающейся перед событиями первой игры, и еще более смертоносными боссами для борьбы.

Согласно странице на Patreon, сюжет "разворачивается в пяти уникальных мирах, в каждый из которых можно попасть через Nexus of Embers".

Трейлер мода Archthrones для Dark Souls 3: видео

Хотя конкретной даты выхода полной версии до сих пор нет, бесплатную демоверсию можно будет поиграть уже с этой недели, а именно 15 марта. Пока непонятно, сколько продлится эта демоверсия и что мы сможем в ней делать, но, надеемся, она даст нам хорошую возможность побродить по локациям мода и побороться с некоторыми врагами, возможно, даже с одним из новых боссов.

Для тех, кто следит за проектом уже некоторое время, эта демоверсия была долгожданной. Изначально планировалось, что она выйдет в сентябре 2023 года, но ее отложили, чтобы дать разработчикам больше времени на доработку. Впервые ее перенесли на октябрь, но уже в следующем посте команда сообщила следующее: "Учитывая то, что отзывы от наших тестировщиков продолжают поступать, становится понятно, что у нас впереди еще больше работы, чем мы ожидали". В декабрьской заметке на Patreon они детализировали этот вопрос и отметили, что "все еще существуют проблемы с производительностью, которые требуют решения".

Однако сейчас ожидание почти закончилось. Поскольку это мод, он будет доступен только на ПК, поэтому, к сожалению, всем, кто играет в Dark Souls 3 на консолях, придется его пропустить. Несмотря на это, невероятно захватывающе видеть такое огромное дополнение к ролевой игре, которое появилось спустя столько времени, сделанное фанатами и для фанатов.