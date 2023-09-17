Розробники нарешті показали мапу Spider-Man 2: масштаби вражають

Розробники з Insomniac Games показали повну карту відкритого світу Нью-Йорка, яким він буде представлений у Marvel's Spider-Man 2. Детальніше – у матеріалі.

Творці Marvel's Spider-Man 2 продемонстрували повну карту Нью-Йорка, яку гравці зможуть досліджувати, коли проєкт вийде у світ уже наступного місяця, повідомляє 24 Канал.

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Переважна більшість історій про Людину-павука зосереджені на тому, як "доброзичливий сусід" захищає жителів Нью-Йорка.

Попри це деякі шанувальники все ж були засмучені, коли виявили, що дії майбутньої Spider-Man 2 знову відбуватимуться у "Великому Яблуці", оскільки їм здавалося, що дві попередні гри уже витиснули максимум з цієї локації, а отже новинки буде надто схожим на попередниць.

Попри те, що Манхеттен і Гарлем залишаться в Spider-Man 2, розробники розширять віртуальний Нью-Йорк, додавши два величезних райони – Бруклін та Квінс, що зробить мапу гри вдвічі більшою за ту, яка була в першій частині.

Мапа Marvel's Spider-Man 2 / Фото Insomniac Games

Ця інформація стала відомою завдяки останньому трейлеру гри, який також підтвердив, що у грі буде цілих 65 костюмів для Людини-павука.

Трейлер гри: дивитися відео

, Marvel's Spider-Man 2 вийде 20 жовтня на PlayStation 5.