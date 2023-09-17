Создатели Marvel's Spider-Man 2 продемонстрировали полную карту Нью-Йорка, которую игроки смогут исследовать, когда проект выйдет в свет уже в следующем месяце, сообщает 24 Канал.
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Подавляющее большинство историй о Человеке-пауке сосредоточены на том, как "доброжелательный сосед" защищает жителей Нью-Йорка.
Несмотря на это, некоторые поклонники все же были огорчены, когда обнаружили, что действия будущей Spider-Man 2 снова будут происходить в "Большом Яблоке", поскольку им казалось, что две предыдущие игры уже выжали максимум из этой локации, а значит новинка будут слишком похожа на предшественниц.
Несмотря на то, что Манхэттен и Гарлем останутся в Spider-Man 2, разработчики расширят виртуальный Нью-Йорк, добавив два огромных района – Бруклин и Квинс, что сделает карту игры вдвое больше той, которая была в первой части.
Карта Marvel's Spider-Man 2 / Фото Insomniac Games
Эта информация стала известна благодаря последнему трейлеру игры, который также подтвердил, что в игре будет целых 65 костюмов для Человека-паука.
Трейлер игры: смотреть видео