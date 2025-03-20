Творець Split Fiction запросив у гості геймерів, які першими у світі виконали секретний челендж

Відомий розробник та очільник Hazelight запросив в гості двох геймерів аби ті подивилися на новий проєкт студії, а все тому, що вони першими у світі пройшли секретний рівень в Split Fiction.

Split Fiction та Джозеф Фарес продовжують завойовувати геймерські сердечка. Цього разу харизматичний лідер Hazelight запросив у гості двох надзвичайно майстерних гравців Split Fiction, повідомляє 24 Канал з посиланням на VGC.

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Щасливчики з'їздять в офіс розробників

Поки Split Fiction б'є рекорди It Takes Two, Джозеф Фарес й далі дивує шанувальників віртуальних розваг своїм креативом.

Пара стрімерів з Китаю стала першими у світі, хто зумів пройти секретний челендж під назвою "Laser Hell", а після цього їх очікував приємний сюрприз.

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Користувачі під ніком sharkOvO та E1uM4y опублікували відео свого проходження на стрімінговому сайті bilibili, де видно, що після подолання "лазерного пекла" перед ними почало відтворюватися відеозвернення Фареса, який привітав дует із досягненням та запросив їх відвідати штаб-квартиру Hazelight у Швеції.

Ви повинні зрозуміти, що в цьому челенджі в нашій команді майже немає людей, які можуть його пройти. Нам знадобилося багато часу, щоб завершити його, і я скажу вам, що це божевільне, божевільне досягнення,

– сказав Джозеф у відео.

Відео від геймерів – дивіться ролик

Невдовзі потому, очільник Hazelight підтвердив запрошення на власній сторінці в X.

Я стримаю свою обіцянку і запрошу вас обох до Швеції, щоб ви могли якнайшвидше побачити нашу наступну гру. Будемо на зв'язку!,

– йдеться в дописі.

Ось такі геніальні елементи й роблять ігри Hazelight бездоганними.