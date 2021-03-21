Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 пообіцяли більше інформації про гру та показали нові концепт-арти

Представники студії GSC Game World виступили із заявою щодо прийдешньої презентації ID Xbox, де будуть розкриті нові деталі про довгоочікуваний проєкт, та показали концепт-арти гри.

Через помилку в формулюванні анонсу майбутньої презентації від Microsoft та незалежних розробників в блозі Xbox Wire, GSC Game World були змушені виступити з роз'ясненнями та вперше поділилися концепт-артами свого проєкту.

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Після анонсу заходу та участі в ньому GSC Game World фанати були впевнені, що на ньому буде окремий пласт, присвячений повноцінній презентації S.T.A.L.K.E.R.2, проте виявилось, що ця заява була помилковою, про що повідомили самі розробники.

23 березня відбудеться 14 річниця гри S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Минулого року в цей день ми показали перший скріншот S.T.A.L.K.E.R. 2, а в цьому підготували відео про залаштунки розробки c показом напрацювань з гри. Матеріали готувалися для стріму Microsoft 26 березня, але через формулювання в блозі Xbox Wire сюрприз був передчасно розкритий. Ми не планували показувати більшого в рамках цієї події. Але запевняємо, що у 2021 ви обов'язково побачите масштабніші та гучніші апдейти.

У якості вибачень розробники опублікували в окремому твіті концепт-арти гри.

Особливо уважні фанати серії можуть помітити на зображеннях околиці легендарного бару "100 рентген", що неабияк тішить. Також розробники попросили фанатів не засмучуватися і все ще "прийти" на трансляцію 26 березня.

Нам шкода, що трапилася неточність, але ми все ще плануємо порадувати вас 26 березня. Заглядайте на стрім!, – додали вони в повідомленні.