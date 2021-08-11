Довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2 від української компанії GSC Game World продовжує обростати деталями та подробицями, якими розробники час від часу діляться з шанувальниками.

Цікаво Приховані деталі та цікавий натяк: розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 розібрали геймплейний трейлер гри

Офіційний акаунт ігрового рушія Unreal Engine в твітері ще тиждень тому поділився постом у якому анонсував, що вже понад 80 ігрових тайтлів розробляються на новітньому Unreal Engine 5. Допис не викликав особливого ажіотажу та загубився у стрічці більшості людей, проте сьогодні розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 відповіли на нього вельми цікавим повідомленням.

Гей @UnrealEngine, можете не соромитися згадувати, що ми працюємо на UE 5, – йдеться у повідомленні українських розробників.

Схоже, що такий текст дещо застав зненацька працівників відповідальних за комунікацію на сторінці Unreal Engine і вони з подивом зазначили: "Без проблем! Просто думали, що це секрет...".

На що, своєю чергою, представники компанії GSC Game World відповіли: "Більше ні. Дайте п'ять!" і поділилися ексклюзивним скриншотом робочого процесу, на якому зображена частина ландшафту Зони відчуження з майбутньої гри.

Це стало великим сюрпризом для фанатів проєкту, адже спершу гра розроблялася на Unreal Engine 4, але, схоже, що розробники вирішили перейти на новий інноваційний рушій. Таким чином, S.T.A.L.K.E.R. 2 виступить в авангарді та стане однією із перших ігор, що використовуватимуть надсучасний UE 5, що автоматично означає, що графіка в грі дійсно буде не просто хорошою, а на найвищому рівні.

Сподіваємося, що перехід на нові технології не затримає реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, що запланований на 28 квітня 2022 року для Xbox Series X|S та ПК.