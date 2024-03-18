Творці модів для Star Wars звинувачують розробників гри у крадіжці їхніх робіт

Кілька днів тому відбувся реліз Star Wars: Battlefront Classic Collection, ремастера класичних ігор з бонусними картами в комплекті. З самого старту гравці зненавиділи цей проєкт, виставляючи йому негативні оцінки. Зараз у Steam підсумок рецензій визначається як "виключно негативні". Однак це не єдина біда студії Aspyr.

Ще перед виходом колекції розробники представили трейлер майбутніх ремастерів, після чого один з гравців заявив, що кадри, які з'явились у ролику, свідчать про неузгоджене використання його модифікації.

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Що відомо

Apsyr опублікували заяву, згідно з якою вони "помилково" використали контент, якого "немає в продукті", знімаючи кадри-заповнювачі для трейлера.

Однак після повного релізу гравці, схоже, виявили докази того, що до патчу, який було випущено в останню хвилину, гра все ж постачалася з цим модом, тоді як його автора навіть не згадали в титрах. Серед доказів наводять короткий відеоролик, на якому видко персонажку Asajj Ventress у тому варіанті, в який її перетворює мод, а не в тому, яким її зробили творці гри.

У поточній версії гри анімації, характерні для Asajj Ventress в моді від Iamashaymin, вже вилучено. Apsyr поки не дає додаткових коментарів.

Дивіться офіційний трейлер гри: відео

Все дуже погано

Модери вже взялися за виправлення цієї невдалої версії гри, складаючи зростаючий список проблем, які будуть усунені найближчим часом.

Спільнота модифікаторів уже була готова до того моменту, коли вони анонсували гру,

– каже Iamashaymin.

Як розповідає фанат гри, він та його колеги сподівалися хоча б на виправлення старих відомих помилок, які вони вже давно усунули за допомогою своїх модів. Натомість багато з них лишилися на місці. Тож тепер вони працюють над портуванням своїх робіт на нові ремастери, називаючи Star Wars: Battlefront Classic Collection "дуже зламаною грою, з багатьма проблемами".

Гравці скаржаться на численні проблеми з HUD та користувацьким інтерфейсом, пошуком серверів, підключенням, графікою, декомпіляцією файлів, освітленням. Крім того, нарікають на інші баги, як, наприклад, "поява чорної порожнечі".