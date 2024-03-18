Еще перед выходом коллекции разработчики представили трейлер будущих ремастеров, после чего один из игроков заявил, что кадры, которые появились в ролике, свидетельствуют о несогласованном использовании его модификации.

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Что известно

Apsyr опубликовали заявление, согласно которому они "ошибочно" использовали контент, которого "нет в продукте", снимая кадры-заполнители для трейлера.

Однако после полного релиза игроки, похоже, обнаружили доказательства того, что до патча, который был выпущен в последнюю минуту, игра всё же поставлялась с этим модом, тогда как его автора даже не упомянули в титрах. Среди доказательств приводят короткий видеоролик, на котором видно персонажку Asajj Ventress в том варианте, в который ее превращает мод, а не в том, каким ее сделали создатели игры.

В текущей версии игры анимации, характерные для Asajj Ventress в моде от Iamashaymin, уже удалены. Apsyr пока не дает дополнительных комментариев.

Смотрите официальный трейлер игры: видео

Все очень плохо

Модеры уже взялись за исправление этой неудачной версии игры, составляя растущий список проблем, которые будут устранены в ближайшее время.

Сообщество модификаторов уже было готово к тому моменту, когда они анонсировали игру,

– говорит Iamashaymin.

Как рассказывает фанат игры, он и его коллеги надеялись хотя бы на исправление старых известных ошибок, которые они уже давно устранили с помощью своих модов. Вместо этого многие из них остались на месте. Поэтому теперь они работают над портированием своих работ на новые ремастеры, называя Star Wars: Battlefront Classic Collection "очень сломанной игрой, со многими проблемами".

Игроки жалуются на многочисленные проблемы с HUD и пользовательским интерфейсом, поиском серверов, подключением, графикой, декомпиляцией файлов, освещением. Кроме того, жалуются на другие баги, как, например, "появление черной пустоты".