Немного истории

Впервые студия GSC Game World анонсировала новую часть культовой игры еще в 2010 году, предварительно запланировав релиз на 2012 год, пишет Games 24. Однако украинская студия столкнулась с финансовыми трудностями, а потому была вынуждена закрыться 9 декабря 2011 года, оставив фанатов крайне обеспокоенными будущим любимой франшизы.

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Однако руководители GSC Game World не сдались. Примерно через три года они возродили студию и решили сначала поработать над меньшим проектом – продолжением не менее легендарной серии "Казаки". Стратегия в реальном времени вышла в сентябре 2016 года, получив смешанные отзывы. Еще через два года GSC Game World была готова вернуться к созданию S.T.A.L.K.E.R. 2.

Дата выхода и платформы

Новый анонс состоялся в мае 2018 года, за несколько недель до ежегодной выставки Electronic Entertainment Expo. GSC Game World имела целью заключить издательское соглашение на этой глобальной конвенции. В то время украинский разработчик ориентировался на окно запуска в 2021 году.

В начале 2020 года GSC также сообщила, что игру будут разрабатывать на технологии Unreal Engine 4 от Epic, а не на собственном движке X-Ray Engine, который использовался в предыдущих частях. Студия быстро успокоила фанатов: это не означает, что игра будет эксклюзивом Epic Games Store.

Первые несколько лет разработка шла относительно гладко. На E3 2021 студия показала первый полноценный трейлер, который был потрясающим, и сообщила о первой задержке до 28 апреля 2022 года. К концу года возник небольшой спор, когда GSC Game World объявила о внедрении технологии блокчейн/NFT в STALKER 2. Однако массовая негативная реакция сообщества быстро заставила пересмотреть этот план и отказаться от него.

Вскоре после этого начались настоящие проблемы. В январе 2022 года выход игры перенесли на декабрь. В следующем месяце Россия вторглась в Украину, что вынудило GSC и ее украинских сотрудников, по их же словам, "перенести разработку на второй план". В конце марта часть команды переехала из Киева в Прагу, чтобы быть в безопасности. Разработка официально возобновилась в конце мая, и на тот момент никто уже не ожидал, что декабрьская дата будет сохранена.

И действительно, мы снова услышали о GSC только в конце 2022 года, когда разработчики выпустили еще один замечательный геймплейный трейлер.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: видео

Однако неприятности не прекратились: в июне 2023 года российские хакеры атаковали GSC, а в сентябре все осложнил пожар в офисе. Несмотря на это на Gamescom в S.T.A.L.K.E.R. 2 можно было поиграть. В обновленном информационном бюллетене, предоставленном прессе, упоминалось об окне запуска в первом квартале 2024 года.

О последней задержке было объявлено в середине января. Теперь выход официально запланирован на 9 сентября 2024 года на ПК и Xbox Series S/X (игра будет эксклюзивом для консоли Xbox только около трех месяцев). Она также будет доступна на сервисе подписки Game Pass с момента запуска.

Цены и комплектация

Предварительные заказы уже доступны на обеих платформах. Все покупатели, которые сделают предзаказ, получат следующие бонусы:

Расширенный контент у костра: больше гитарных мелодий и историй, которые можно услышать в игре у костра сталкеров.

Скин оружия "Ранняя птичка".

Скин костюма "Ранняя птичка".

Многопользовательский значок "Ранняя птичка".

Steam Pack: Анимированный аватар, анимированная рамка для аватара и анимированный фон профиля

Стандартное издание для ПК стоит 895 гривен. Deluxe Edition обойдется в 1 199 гривен.

Deluxe Edition будет содержать следующие эксклюзивы:

Дополнительный сюжетный побочный квест.

Одиночная игра: 1 скин костюма и 3 скина оружия.

Многопользовательская игра: 2 скина костюмов и 3 скина оружия.

Цифровой артбук в цифровом формате.

Цифровой саундтрек в цифровом формате.

Ultimate Edition стоит 1 599 гривен. Сюда входит все вышеупомянутое, а также Season Pass с доступом ко всем будущим DLC, включая два сюжетных дополнения.

Жанр и место действия

Как и предыдущие игры серии, действие происходит в вымышленной версии Чернобыльской зоны отчуждения. Идея заключается в том, что ядерная авария создала жестоких мутантов и таинственные аномалии в Зоне. Здесь так называемые Сталкеры рискуют жизнью, чтобы найти бесценные артефакты и вывезти их из Зоны.

По жанру, то это все еще шутер от первого лица с элементами ужасов и выживания.

Игровой процесс

Игроки второй части снова получат возможность исследовать бесшовный радиоактивный открытый мир площадью около 64 квадратных километров, но делать они это будут в образе нового персонажа по прозвищу Скиф. Они смогут выбирать свой путь в разветвленной истории, подготовленной GSC Game World. Например, с членами различных фракций можно подружиться, а можно и получить от них пулю.

Вас ждут ожесточенные перестрелки с разнообразными врагами, которые будут пытаться вас перехитрить. Каждый мутант может появляться в разных подтипах, что делает его поведение непредсказуемым. Наибольшую опасность представляют регионы с логовами, где мутанты охотятся большими группами.

Для борьбы с ними предусмотрено более 30 видов оружия с многочисленными модификациями, поэтому игроки могут создавать сотни уникальных смертоносных комбинаций.

Естественно, именно в этих чрезвычайно опасных местах находится большинство по-настоящему ценных артефактов и секретов Зоны. Кроме того, игроки должны остерегаться опасных аномалий в дополнение к базовым механизмам выживания, таких как голод, сон, кровотечение и радиация.

Цикл дня и ночи и погодные условия делают Зону живой. GSC также создала так называемую систему имитации жизни "A-life 2.0", чтобы сделать игровой мир еще более динамичным.

Ориентировочная продолжительность игры (включая побочный контент) составляет около ста часов игрового процесса.

Предполагается, что STALKER 2 будет включать поддержку модов уже во время запуска, по крайней мере на ПК. Разработчики подтвердили, что многопользовательский режим появится после запуска, но никаких подробностей пока не сообщают.

Технические требования

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на движке Unreal Engine 5 после того, как разработчик обновит его с UE4. Мы также знаем, что команда разработчиков использовала знаменитый сервис NVIDIA Audio2Face AI для создания анимации лица и синхронизации губ на основе голосовых дорожек. Наконец, STALKER 2 стала одной из первых игр, в которой было анонсировано интеграцию NVIDIA DLSS 3 (Frame Generation).

Минимальные требования:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процессор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K.

Память: 8 ГБ оперативной памяти.

Графика: AMD Radeon RX 580 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ.

Хранилище: 150 ГБ свободного места.

Дополнительные примечания: SSD.

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K.

Память: 16 ГБ оперативной памяти.

Графика: AMD Radeon RX 5700 XT 8 ГБ / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ.

Хранилище: 150 ГБ доступного места.

Дополнительные примечания: SSD.

На консолях Xbox Series X версия игры будет включать режим 60FPS.