Попри свій поважний вік, з кожним роком всесвіт Warhammer привертає все більшу увагу публіки. Тож розробникам і доводиться задовольняти інтерес публіки.

Читайте також Головне – ідея: 5 популярних модифікацій, що переросли у повноцінні відеоігри

Нові ігри Warhammer

Все більший інтерес шанувальників красномовно підтверджує фінансовий звіт Games Workshop, у якому компанія повідомила про рекордний прибуток – максимальний з моменту свого заснування.

Але у звіті є інформація, яка набагато більше зацікавить геймерів. Наразі відомо, що незабаром вийде п'ять ігор за всесвітом Warhammer:

Space Marine II,

Age of Sigmar: Realms of Ruin,

Speed Freeks,

Warpforge,

Rogue Trader.

Натомість у звіті Games Workshop сказано, що в розробці перебуває дев'ять ігор. Отже, шанувальникам варто бути готовими до анонсів ще 4 ігор з улюбленого світу.