Ідея зробити Цирі головною героїнею The Witcher 4 з'явилася ще до релізу третьої частини

Рішення зробити Цирі головною героїнею рольового екшену The Witcher 4 стало несподіванкою для деяких фанатів, однак для студії CD Projekt Red воно було очевидним ще до виходу The Witcher 3: Wild Hunt у 2015 році.

Як повідомляє GamesRadar, представники CDPR зізналися, що ідея поставити Цирі в центр нової саги про Відьмака виникла понад десять років тому, інформує 24 Канал.

Дивіться також Творці The Witcher 3 розкрили, як швидко гра досягла їх "суперамбітної" мети з продажів

Досить швидко стало зрозуміло, що [історія дійде до доповнення Blood and Wine для The Witcher 3: Wild Hunt], і нам хотілося працювати з Цирі в майбутньому. Ще у 2014 році в студії вже точилися розмови про те, що саме вона буде наступною,

– згадують розробники.

На думку CDPR, у третій частині Геральт із Рівії лише супроводжував Цирі в її подорожі, і саме тому природним виглядає розвиток історії в бік нової головної героїні. "Для нас це було доволі очевидно. Ми хочемо побачити її як центрального персонажа наступної гри", – заявили в студії.

Керівник розробки The Witcher 4 Себастьян Калемба також прокоментував це у нещодавньому інтерв’ю німецькому виданню GameStar, яке з’явилося два тижні тому.

"Вісім-дев’ять років тому ми вже мали чітке уявлення про те, чому це важливо і чому саме так має бути. Ми знали це ще тоді. І хоча ідея ще не була повністю сформована, вона вже існувала як план", – зазначив Калемба.

Вихід The Witcher 4 очікується не раніше 2027 року. Минулої осені проєкт перейшов у фазу активного виробництва. За сюжетом, Цирі вже пройшла Випробування травами й готується стати повноцінною відьмачкою.

До речі, нещодавно розробники з CD Project розповіли, як успіх The Witcher 3 спричинив проблеми Cyberpunk 2077. А все через надмірну самовпевненість під час розробки гри.