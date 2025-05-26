За словами Новаковскі, вихід третього "Відьмака" зміцнив переконання керівництва CD Projekt Red у тому, що студія здатна конкурувати з найвпливовішими гравцями RPG-індустрії, розповідає 24 Канал. Бадовскі додає, що після релізу компанія стала однією з найвидатніших у галузі.

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Це дало нам велику впевненість. Можливо, навіть занадто велику. Саме тоді розпочався своєрідний "магічний" період у компанії, який завершився лише після Cyberpunk [2077],

– розповів Новаковскі в інтерв'ю PC Gamer.

Він також пригадує, як ще в лютому 2015 року сумнівався у стані The Witcher 3, тоді як інші керівники переконували його, що все буде добре: "І вони впоралися. Так, потім було багато патчів, але це виглядало як природне явище".

Після релізу The Witcher 3 в студії панувала атмосфера майже сліпої віри у власні сили. "Здавалося, ніби навіть якщо щось піде не так, у кінці з’явиться фея, обсипле нас чарівним пилом – і все стане ідеальним", – пояснив Новаковскі.

Проте Cyberpunk 2077 продемонстрував не лише силу амбіцій, а й слабкість надмірної самовпевненості. Розробка велась фрагментарно: окремі елементи створювалися ізольовано, а результатом став проєкт із безліччю розрізнених механік і побічних квестів, які не узгоджувались з основною історією.

У The Witcher 1 і 2 CD Projekt працювала за тією ж схемою, але менший масштаб дозволяв швидше усувати проблеми. Керівники студії зазначили, що труднощі у виробничих процесах почалися ще на етапі створення The Witcher 3. А в Cyberpunk 2077 "ці тріщини стали надто глибокими".

До речі, нещодавно The Witcher 3 виповнилося 10 років. На честь річниці CD Projekt RED організувала святкування з новими артоб'єктами, пам'ятним трейлером, концертами та знижками на гру і її доповнення.