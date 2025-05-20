Десятиліття культової гри

19 травня 2015 року світ побачив The Witcher 3: Wild Hunt. Ця дата відзначила поворотний момент для студії CD Projekt RED і залишила значний слід в історії відеоігор. Навіть через десять років гра лишається орієнтиром і прикладом як для фанатів серії, так і для шанувальників фентезійного жанру загалом, пише 24 Канал.

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Через майже чотири роки після тріумфу Skyrim, The Witcher 3 запропонував дещо інший підхід до RPG. Замість акценту на вільній "пісочниці" та створенні власного персонажа, гра зосередилася на потужному, сюжетно-орієнтованому досвіді з неймовірною історією. Розширення, такі як Hearts of Stone та Blood & Wine, ще глибше розширили оповідь.

Гра дозволила гравцям приймати значущі рішення, що дійсно впливали на сюжет, формуючи різні кінцівки. Це поєднувалося з прекрасно візуалізованим світом, захопливим ґеймплеєм (як бойовим, так і детективним) та чудовим музичним супроводом. За десятиліття, що минуло, мало які ігри змогли досягти подібного рівня. Багато хто вважає, що серед фентезійних проєктів останніх десяти років лише Baldur's Gate 3 вдалося досягти подібних революційних висот.

Розробники з CD Projekt RED згадують день релізу з особливими емоціями. Асоційований ігровий директор Павел Сасько поділився, що попри великі надії, він не думав, що успіх буде настільки значним. Він підкреслив, що мистецтво не існує без аудиторії, і фанати є важливою частиною цієї історії. Генеральний директор Міхал Новаковський згадує виснаження, тривогу за оцінки та реакцію гравців, але перший рейтинг 10/10 від GameSpot дав зрозуміти, що студія досягла справжнього успіху. Він жартівливо каже, що після цих оцінок далі все було "як у тумані".

На честь десятиліття CD Projekt RED влаштовує святкування. Були представлені нові артоб'єкти, вийшов пам'ятний трейлер, що демонструє ключові моменти гри, а розробники ділилися своїми спогадами у соціальних мережах. Також анонсовано концерти в Бостоні та Познані, присвячені музиці та візуальному стилю гри. У рамках святкувань гра та всі її доповнення доступні зі знижками на всіх платформах.

Дивіться святковий трейлер The Witcher 3: Wild Hunt — 10th Anniversary Trailer: відео

Дивлячись у майбутнє, Павел Сасько висловив бажання знову зробити фанатів гордими та схвильованими, "захопити блискавку в пляшку" та подарувати спогади на все життя з майбутніми проєктами студії, зокрема The Witcher 4, який вже знаходиться в розробці.