Десятилетие культовой игры

19 мая 2015 года мир увидел The Witcher 3: Wild Hunt. Эта дата отметила поворотный момент для студии CD Projekt RED и оставила значительный след в истории видеоигр. Даже через десять лет игра остается ориентиром и примером как для фанатов серии, так и для поклонников фэнтезийного жанра в целом, пишет 24 Канал.

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Спустя почти четыре года после триумфа Skyrim, The Witcher 3 предложил несколько иной подход к RPG. Вместо акцента на свободной "песочнице" и создании собственного персонажа, игра сосредоточилась на мощном, сюжетно-ориентированном опыте с невероятной историей. Расширения, такие как Hearts of Stone и Blood & Wine, еще глубже расширили повествование.

Игра позволила игрокам принимать значимые решения, что действительно влияли на сюжет, формируя различные концовки. Это сочеталось с прекрасно визуализированным миром, увлекательным геймплеем (как боевым, так и детективным) и замечательным музыкальным сопровождением., За прошедшее десятилетие, мало какие игры смогли достичь подобного уровня. Многие считают, что среди фэнтезийных проектов последних десяти лет только Baldur's Gate 3 удалось достичь подобных революционных высот.

Разработчики из CD Projekt RED вспоминают день релиза с особыми эмоциями. Ассоциированный игровой директор Павел Сасько поделился, что несмотря на большие надежды, он не думал, что успех будет настолько значительным. Он подчеркнул, что искусство не существует без аудитории, и фанаты являются важной частью этой истории. Генеральный директор Михал Новаковски вспоминает истощение, тревогу за оценки и реакцию игроков, но первый рейтинг 10/10 от GameSpot дал понять, что студия достигла настоящего успеха. Он шутливо говорит, что после этих оценок дальше все было "как в тумане".

В честь десятилетия CD Projekt RED устраивает празднование. Были представлены новые артобъекты, вышел памятный трейлер, демонстрирующий ключевые моменты игры, а разработчики делились своими воспоминаниями в социальных сетях. Также анонсированы концерты в Бостоне и Познани, посвященные музыке и визуальному стилю игры. В рамках празднований игра и все ее дополнения доступны со скидками на всех платформах.

Смотрите праздничный трейлер The Witcher 3: Wild Hunt - 10th Anniversary Trailer: видео

Глядя в будущее, Павел Сасько выразил желание снова сделать фанатов гордыми и взволнованными, "захватить молнию в бутылку" и подарить воспоминания на всю жизнь с будущими проектами студии, в частности The Witcher 4, который уже находится в разработке.