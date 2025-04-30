У коментарі виданню Eurogamer Гоф зізналася, що не була запрошена до роботи над новою грою, інформує 24 Канал.
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Це означає, що на цей час CD Projekt Red не зверталася до акторки щодо повернення до ролі Йеннефер.
Гоф також зазначила, що роль чарівниці була однією з її перших у відеоіграх:
Я тоді не знала, що роблю… А потім до мене почали підходити (здебільшого чоловіки) і питати: "Ви часом не Йеннефер?".
Нагадаємо, CD Projekt Red вже підтвердила повернення Ґеральта з Рівії у The Witcher 4 – його, як і раніше, озвучить постійний голос персонажа Даґ Кокл.
Водночас головною героїнею нової гри стане відьмачка Цирі, але її голосом більше не виступить Джо Вайатт, знайома фанатам за The Witcher 3: Wild Hunt. Замість неї роль озвучує ірландська акторка Сіара Берклі.
The Witcher 4 наразі не має оголошених платформ, однак очікується не раніше 2027 року. Восени минулого року CD Projekt Red повідомила про перехід гри в активну фазу виробництва.