The Witcher 4 безумовно є однією з найочікуваніших відеоігор десятиліття і цим вирішили скористатися шахраї, повідомляє 24 Канал.

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CD Projekt RED були вимушені попередити геймерів про небезпеку, після того, як чимало шанувальників творчості студії почали отримувати фальшиві запрошення на бета-тест гри The Witcher 4,.

Офіційний обліковий запис франшизи у соцмережі X опублікував допис з застереженням та настановами, де розробники запевнили, що зі свого боку вже роблять все можливе аби зупинити шахрайські дії.

Ми вжили необхідних заходів, щоб припинити цю шахрайську розсилку повідомлень. З усім тим, якщо ви отримуєте будь-які запрошення або випадково натрапляєте на такі новини, ми люб'язно просимо вас повідомити про шахрайство за допомогою інструментів, доступних вам у вашому клієнті електронної пошти або соціальній мережі, якою ви користуєтеся. Пам'ятайте: професійні мисливці на монстрів не піддаються шахрайству; вони бачать його наскрізь і знищують!

– написали у CDPR.

Трейлер The Witcher 4 став справжньою родзинкою TGA 2024, тож не дивно, що шанувальникам серії не терпиться доторкнутися до нового творіння польських розробників. Одначе, слід все ж тримати голову холодною та не вестись на подібні маніпуляції у мережі, адже творці гри вже назвали орієнтовний період її релізу і до нього ще дуже далеко.