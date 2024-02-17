Іменита студія працює над шутером по Мандалорцю

З'явилася інформація, яка свідчить, що відома студія веде розробку шутера у всесвіті Star Wars, де гравцям дадуть змогу приміряти на себе роль мандалорського мисливця за головами.

Надійний портал Insider Gaming стверджує, що розробники таких ігор як Titanfall і Star Wars Jedi: Survivor – Respawn Entertainment, працюють над новою грою у всесвіті Star Wars, яка може дати гравцям шанс уявити себе у ролі Мандалорця.

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Відтоді, як Боба Фетт вперше з'явився на екранах у "Імперія завдає удару у відповідь" мільйони шанувальників франшизи зацікавились його походженням та історією.

Шалено популярним став і серіал "Мандалорець" з Педро Паскалем, що, схоже, викликало у Disney бажання зробити ще й гру про цю цікаву расу.

Insider Gaming володіють інформацією, що роботу над проєктом отримала Respawn Entertainment.

Паскаль у Ролі Мандалорця / Фото Disney

Згідно з чутками, майбутній проєкт подарує геймерам можливість стати мандалорським мисливцем за головами в епоху Галактичної Імперії. Обов'язком гравця буде відстежувати цілі та доставляти їх замовникам мертвими чи живими, звичайно, за солідну винагороду. Невідомим залишається сюжет проєкту, тому важко сказати чи буде протагоністом Дін Джарін із серіалу.

Стверджується, що основною фішкою геймплею буде "мобільність", реалізована за допомогою ракетного ранця Мандалорця. Загалом ігровий процес описують як "дуже швидкий" із різними нагородами для гравця за серію вбивств, як-от збільшення здоров'я.

Також обіцяють чимало відомої мандалорської зброї, як от наручна ракета, грейфер тощо.

Згідно з інформацією, гра не матиме відкритого світу як, наприклад, майбутня Outlaws, натомість гравців очікують лінійні рівні на різних планетах всесвіту Star Wars.

Проєкт знаходиться на ранніх стадіях розробки та припускається, що до його релізу ще принаймні два роки.